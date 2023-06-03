Yılmaz Tunç kimdir? kaç yaşında nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak?

Yeni kabinenin de açıklanmasıyla beraber Yılmaz Tunç'un biyografisi, yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Yılmaz Tunç kimdir? Yaşı kaç? Nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak? İşte detayları...

Yılmaz Tunç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yılmaz Tunç'un babası emekli öğretmen, annesi ev hanımıdır. 1971 yılında Bartın'ın Ulus ilçesinde dünyaya gelen Tunç eğitimini Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamlamıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. İşte Yılmaz Tunç'un hayatına ilişkin bilgiler;

Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM 23., 24., 25., 26. ve 27. Dönem Bartın Milletvekilidir.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.

Yılmaz Tunç evli mi?

Yılmaz Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yılmaz Tunç hangi bakanlıkta görev yapacak?

Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atandı.