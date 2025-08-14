Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Yargı mensuplarının kişilik haklarına açık bir saldırıdır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerine yönelik açıklamalarını kınadı.
Tunç sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı çıklamada, CHP liderinin ifadelerinin yargı bağımsızlığını hedef aldığını ve yargı mensuplarının kişilik haklarına yönelik açık bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.
Tunç, "CHP Genel Başkanının, şerefli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği çirkin ve kabul edilemez hakaretleri, asla kabul etmiyoruz ve kendilerine iade ediyoruz" dedi. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumanın önemine dikkat çeken Tunç, bu tür saldırıların demokrasinin temel taşlarından biri olan yargı sistemine zarar verdiğini vurguladı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, şerefli yargı mensuplarından oluşmaktadır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 14, 2025
CHP Genel Başkanının Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyelerine yönelik hakaretleri ve çirkin ifadeleri, hem yargı bağımsızlığına hem de yargı mensuplarının kişilik haklarına açık bir saldırıdır.
