Yılmaz: Türkiye yapay zeka eylem planı hazır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi kapsamında açıklanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın, insan kaynağından veri altyapısına, girişimcilikten kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme kadar geniş bir yol haritası sunduğunu belirterek, planın Türkiye'nin yapay zeka çağında üreten ve yön veren ülkeler arasında yer alma hedefini güçlendireceğini ifade etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı hazır. Türkiye'nin yapay zeka çağında üreten ve yön veren ülkeler arasında yer almasına katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirildi. İnsan kaynağından veri altyapısına, girişimcilikten kamu hizmetlerinde dönüşüme kadar uzanan kapsamlı adımlar içeren Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."