Yılmaz'dan birlik mesajı: Terörsüz Türkiye hedefiyle yola devam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda terörsüz bir Türkiye hedefiyle demokrasi, kalkınma ve toplumsal birlik için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" bugün milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde geniş bir mütabakatı yansıtan imzalarla taktire sunuldu. Hayırlı olsun. Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.