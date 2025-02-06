Yılmaz'dan Kahramanmaraş paylaşımı: Yeni bir ülke inşası kadar konut tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bugun itibariyle iki yıl geçti. Depremin ardından enkaz temizleme çalışmalarının hemen ardından konut inşaatı başlarken, bugüne kadar birçok ev teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yılmaz, 'Asrın felaketi' 6 Şubat depremlerinin acısını yüreklerinde hissederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm imkanlarla ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

'Ülke inşası kadar konut'

Cumhurbaşkanı yardımcısı, "İki yıllık sürede depremden etkilenen illerimizde adeta yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı ve yakın zamanda da geri kalan kısmı bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, konut ve işyerlerinin yanı sıra fiziki altyapısı ve sosyal donatıları ile yeniden inşa edilen şehirlerin yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, şehir altyapıları, adalet sarayları, hükümet konakları, spor tesisleri ve daha birçok donatıyla afetlere karşı çok daha dirençli ve geleceğe hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Asrın Felaketi’ 6 Şubat depremlerinin acısını yüreğimizde hissederken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm imkanlarımızla ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.



İki yıllık sürede depremden etkilenen… pic.twitter.com/MUqLRA0Wez — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 6, 2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları kaydetti: "Depremden etkilenen illerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma çalışmalarımız da sürüyor. Yeni sanayi bölgeleri inşasından restorasyon çalışmalarına ve tarım desteklerine, yatırım teşviklerinden vergi avantajlarına varıncaya kadar çeşitli tedbirlerimiz ile deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acıları yaşatmasın."