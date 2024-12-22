Yılmaz'dan Suriye mesajı: İnşa sürecinde yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a giderek yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yla görüşmesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yeniden inşa sürecinde Suriye halkının tamamının yanında olacaklarını, ekonomiden altyapıya, güvenlikten kurumsal yapılanmaya varıncaya kadar her alanda Suriye'yle tecrübe paylaşıma hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, "İstikrar içinde hızla toparlanacağına inandığımız Suriye, öncelikle kendi halkı için barış ve refah oluşturacak, Türkiye başta olmak üzere tüm bölgenin huzuruna ve refahına katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti: "Tüm ilgili uluslararası kuruluşları ve dost ülkeleri Suriye halkının hukukunu korumaya ve Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Ülkemizden güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönecek olan Suriyeliler iki ülke arasında her alanda güçlü bağlara vesile olacaktır. DEAŞ ve PKK gibi terör yapılarından arınan, toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Suriye toprakları, bir tehdit ortamı değil, cazibe konusu haline gelecektir."