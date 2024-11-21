Yılmaz'dan UCM kararı değerlendirmesi: Netanyahu'nun hesap vereceği günler yakın

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında aldığı tutuklama kararının, adalet ve insanlık için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan insanlık ve savaş suçlarının son bulması ve adaletin tecelli etmesi için bu kararın yalnızca önemli bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz. Soykırım ve savaş suçları işleyen Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çabaya katkı sunmaya devam edeceğiz.

Uluslararası toplumu, bu kararı destekleyerek insan hakları ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Filistin halkının haklı ve meşru özgürlük mücadelesini sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz."