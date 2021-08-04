YK Enerji'den yangının yaklaştığı Kemerköy termik santrali ile ilgili açıklama

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden ve Ören Mahallesi yakınlarındaki Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine yaklaşan orman yangını ile ilgili olarak YK Enerji’den yazılı açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütmekteyiz” denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri’nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye’nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi’nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Ayrıca çevre köylerden gelen yardım taleplerine de imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye devam etmekteyiz. Bunlara ek olarak yangın felaketi bittikten sonra da başta ağaçlandırma olmak üzere bölgedeki yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.”

Milas Belediye Başkanı Tokat'tan açıklama

Habertürk TV canlı yayınına katılan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gece saatlerinde yangının santral duvarlarına temas ettiği ancak santralın içerisine ateşin girmesine izin verilmediğini söyledi.

Yangının 4 gün öncesinde termik santrale geleceğinin belli olduğunu ifade eden Tokat, “Müdahale yetersizlikleri sebebiyle yangın buraya kadar geldi. Termik santralın zaten kendi koruma ekibi ve araçları var. Burada zaten bir hassasiyet var. Bölgede en iyi korunan yer burası. Ama yangın buraya gelene kadar birçok mahallemiz yandı." dedi.