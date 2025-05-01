YKS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

Üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. YKS'ye hazırlananlar bir yandan da nerede sınava gireceklerini öğrenmeye çalışırken ÖSYM'nin resmi sitesini sık sık kontrol ediyor.

Konu hakkında bilgi almaya çalışanların sıkça başvurduğu soru ise "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanıyor?

YKS 2025 sınav yerlerinin açıklanacağa tarihe ilişkin ÖSYM'den bir duyuru yapılmış değil. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini adayların erişimine açıyor. Bu nedenle gözler 11 Haziran'a çevrilmiş durumda...

TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.