YKS 2026 BAŞVURU LİNKİ: YKS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? YKS kılavuzu yayımlandı mı?

YKS başvuruları için heyecan dorukta... Güzel bir üniversite için hazırlanan adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklanmış durumda... Her dakika ÖSYM'nin resmi listesi ve sosyal medya hesabı kontrol edilirken "YKS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak" sorusu gündem olmuş durumda...

YKS 2026 başvuruları saat kaçta başlayacak?

ÖSYM 2026 YKS kılavuzunu erişime henüz açmadı. Geçen yıl kılavuz saat 14.45'te yayımlanmıştı. Bu yıl da gözler 6 Şubat saat 14.45'te olacak.

YKS 2026 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

Başvurular 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 10-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 2025'te 450 liraydı. Bu yılki başvuru ücretleri kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli olacak.