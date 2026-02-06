YKS 2026 BAŞVURU LİNKİ: YKS başvuruları başladı ve kılavuz yayımlandı! Sınav ücreti ne kadar?

YKS başvuruları için heyecan dorukta... Güzel bir üniversite için hazırlanan adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklanmış durumdaydı... Her dakika ÖSYM'nin resmi listesi ve sosyal medya hesabı kontrol edilirken "beklenen duyuru geldi.

YKS 2026 başvuruları saat kaçta başlayacak?

ÖSYM 2026 YKS kılavuzunu erişime açıldı ve başvurular alınmaya başlandı.

YKS 2026 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YKS 2026 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 10-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 2025'te 450 liraydı. Bu yılki başvuru ücretleri 700 lira olarak belirlendi.