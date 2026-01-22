YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor?
Üniversite hayali kuranlar YKS 2026'ya hazırlanıyor. Sınav için en önemli husus başvurular... Bu tarihleri kaçırmak istemeyenler sürekli olarak araştırma içerisinde... "YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu gün geçtikçe hızlanıyor.
Üniversite yolunda ilk adımı atmak isteyen adaylar için YKS 2026 büyük önem taşıyor. Sınav maratonuna girecek adaylar, çalışmalarını planlarken başvuru tarihlerine odaklanmış durumda... Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
YKS 2026 başvurusu ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.
YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.