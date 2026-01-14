YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? YKS BAŞVURU TARİHLERİ
Üniversite adayları ÖSYM'nin başlatacağı tercih işlemlerini bekliyor. ÖSYM takvimi daha önce adaylara duyurmuştu. Bir hata yapmak istemeyen yüz binler ocak ayı ile birlikte aramalarını sıklaştırdı. Peki, YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor?
2026 YKS maratonu yaklaşırken üniversite hayali kuran milyonlarca aday başvuru takvimine odaklandı.Sınav hazırlıkları sürerken gözler bu kez ÖSYM’nin başvuru ekranının açılacağı tarihe çevrildi. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyenler "YKS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
YKS 2026 başvurusu ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.
YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.