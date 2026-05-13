YKS 2026 için sabırsız bekleyiş sürüyor. Hayal ettikleri bölümde öğretim görüp mezun olmak isteyen adayların ilk önceliği şu an sınav giriş belgesi... Hangi ilçe ve okul binasında sınava gireceğini öğrenmek isteyenler "YKS 2026 sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor" sorusunu sıklaştırıyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.