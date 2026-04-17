YKS 2026 sınav yerleri ne zaman açıklanır? Üniversite sınav giriş belgesi tarihi belli oldu mu?

Üniversite adayları, ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna kilitlenmiş vaziyette... Milyonların kaderini belirleyecek olan 2026 YKS için çalışmalar devam ederken gözler bir yandan da sınav giriş belgelerinde... İşte belge için muhtemel tarih...

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

YKS sınav yerlerinin açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. ÖSYM sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.