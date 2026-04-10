YKS 2026 sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte YKS sınav giriş belgesi tarihi...

ÖSYM tarafından düzenlenecek YKS'nin sınav yerlerinin belirlenmesine ilişkin süreç adaylar tarafından dikkatle izleniyor. Sınav giriş belgesinin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sınav günü detaylarına ulaşabilecek. Sınav hazırlıkları sürerken "YKS 2026 sınav yerleri ne zaman belli olacak" sorusu da sıklaşıyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

YKS sınav yerlerinin açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. ÖSYM sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.