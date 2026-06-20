YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞTE ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihi

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Üniversite hayali kuran adaylar, YKS'ye başvurdu ve bugün ilk oturumu gerçekleşti. Sınavdan çıkar çıkmaz adaylar soru ve cevap anahtarı ile sonuç tarihi aramasını sıklaştıracak. İşte "YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

2026 YKS sonuç tarihi...

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.