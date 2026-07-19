YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuçları erken açıklanır mı?

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YKS sonuç heyecanı artık adayları sardı. Hafta içi ÖSYM tarafından sonuçlar ilan edilecek. Milyonlar sabırsızlıkla tarihin gelmesini isterken henüz tam tarihi öğrenemeyenler "YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ÖSYM'nin daha önce duyurduğu takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Kurum saate ilişkin ise bir bilgi geçmedi. Tercih takvimi de belli olmuş değil.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.