YKS 2026 TARİHLERİ: YKS başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav hangi gün?
Ocak ayı geldi ve YKS başvuru tarihlerine ilgi arttı. Üniversite adayları geleceklerini şekillendirecek olan sınavın başvurularını kaçırmak istemiyor. Bu nedenle sık sık "YKS başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte YKS süreci yeniden gündeme taşındı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, başvuru takvimini yakından takip ediyor. Başvuruları kaçırma endişesi duyan binlerce kişi son günlerde "YKS başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu öne çıkıyor.
YKS 2026 başvurusu ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.
YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.