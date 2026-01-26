Bu yıl yine yüz binlerce kişi üniversite sınavında ter dökecek. Gelecekte, mühendis, öğretmen, doktor ve nice güzel mesleğe sahip olmak isteyenler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Günler ilerledikçe "YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.

YKS 2026 başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.