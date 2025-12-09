YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 YKS sınavı ne zaman?

Her yıl YKS'ye yüz binlerce kişi giriyor. Puanlara göre adaylar bir programa yerleşiyor. 2026 yılının takvimi de geçen günlerce belli oldu. Yeni yıl yaklaşırken başvuru tarihleri ilgi görmeye başladı. "YKS başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu zaman zaman gündem oluyor.

YKS 2026 başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.