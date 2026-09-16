YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? Üniversite tercih tarihi belli oldu mu?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YKS tercihlerinde istediği başarıyı elde edemeyen on binlerce kişi ikinci fırsat olan YKS ek tercihlerine odaklanmış durumda... Günler ilerliyor ve tarih araştırması hız kesmiyor. Peki, YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

16 Eylül 2026 Çarşamba günü ÖSYM'den henüz üniversite ek tercih tarihleri ile ilgili bir paylaşım gelmedi.

2025 yılında YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanmış, ek tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Yine aynı süreç yaşanırsa bu yıl üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması beklenir.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026 YKS ek tercih kılavuzu da tercih duyurusu ile birlikte erişime açılacak.