YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar?

Üniversite ek tercih dönemi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS ek yerleştirme kılavuzunu resmi internet sitesinden adayların erişimine açtı. Sabah saatleriyle birlikte başlayan YKS ek tercih başvuru işlemlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, binlerce aday ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine akın etti. YKS ek yerleştirme başvuruları 20 Eylül saat 10.00'da başlarken, 23 Eylül Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

YKS ek tercih başvurusu yapan adaylar, 25 TL olan ek yerleştirme ücretini 24 Eylül Cuma gününe kadar yatırarak tercihlerini tamamlayacaklar. Tercih ödemesi yapmayan adayların tercihleri ise geçersiz sayılacak. YKS ek tercih ücreti ÖSYM Ödeme sayfasından ya da kılavuzda belirtilen ATM'ler, mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden yapılabilecek.

Kılavuzda neler var?

Adaylar tercih sürecinde yararlanacakları YKS ek tercih kılavuzunda genel bilgileirn yanı sıra öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını, programların koşul ve açıklamalarını, okul türlerini ve kodlarını bulabilecekler.

Tercih işlemi nasıl yapılır?

Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sisteme girdikten sonra mezun oldukları okul türü ve puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacak. Kılavuzda belirtilen koşulları sağlayan adaylar, tercih edecekleri üniversite programlarını belirleyerek tercih listelerine bu okul ve programların kodlarını girerek, ekleyebilecekler.

TYT puanı 180 ve üzeri adaylar ön lisans programlarından, AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adaylar ise lisans programları arasından tercihlerini yapabilecek.