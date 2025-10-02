YKS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM'den paylaşıldı mı? 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... On binler başvurularını yaptı sonuçları heyecanla bekliyor. ÖSYM takviminde sonuç tarihine yer verilmemesi nedeniyle aramalar yoğunlaşıyor. Gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

YKS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM'den paylaşıldı mı?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmış değil. 2024 yılında başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih sonuçlarının 8 Ekim'de ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.