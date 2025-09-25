YKS ek tercih taban puanları ve kontenjanları belli oldu! İşte 2025 taban ve tavan puanları...

2025 YKS ek tercihler 25-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan işlemlerini yapabilecek. On binler başvuruları yaparken taban puanlarını ve kontenjanları göz önünde bulundurarak yapacak. İşte 2025 YKS ek tercih taban puanları ve kontenjanları...

2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi)

Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.