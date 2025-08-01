YKS kontenjanları azaldı: Hangi bölümlerde kontenjanlar düştü?

YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Adaylar bu yıl da 24 tercihte bulunacak. Bu yıl en önemli hususlardan biri kontenjanlardaki düşüş... Kontenjanlar geçen yıla göre yüzde 18 düştü. Adaylar için kritik olan bu durum sonrası "Hangi bölümlerde kontenjanlar düştü" sorusu sıkça gelmeye başladı.

Hangi bölümlerde kontenjanlar azaldı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı üniversite kontenjanlarında toplamda yüzde 18'lik bir azalma yaşandı ve genel kontenjanlar 837 bin 884'e geriledi.

En büyük daralma ön lisans programlarında görüldü. Geçen yıl 538 bin olan ön lisans kontenjanları, bu yıl 399 bine düşerek yaklaşık 150-200 bin kişilik ciddi bir düşüş kaydetti. Bu durum, özellikle bu programları tercih edecek adaylar için rekabeti artıracak.

Lisans programlarında ise kontenjanlar, puan türlerine göre farklı oranlarda azaldı:

Eşit ağırlık bölümlerinde kontenjanlar 169 binden 144 bine düşerek 25 bin kişilik önemli bir azalma yaşadı.

Sayısal bölümlerinde kontenjanlar 203 binden 190 bine geriledi.

Sözel bölümlerinde ise 84 binden 76 bine düşüş kaydedildi.

Dil puan türündeki kontenjanlar ise 26 bin civarında sabit kaldı.

Bu düşüşler, özellikle eşit ağırlık ve ön lisans programlarında tercih yapacak adayların sıralamalarının daha iyi olması gerektiği anlamına geliyor.

Hukuk ve tıp fakültelerinde durum

Hukuk fakültelerinde kontenjanlar, geçen yıl 13 bin iken bu yıl 10 bin 63'e düştü. Özellikle devlet üniversitelerindeki bazı hukuk bölümlerinin kontenjanlarında yarı yarıya azalma gözlendi.

Tıp fakülteleri ise genel eğilimin aksine, kontenjanlarını artırdı. 2024'te 17 bin olan tıp kontenjanları, 2025'te 18 bin 669'a çıkarıldı.