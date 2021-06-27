YKS maratonunun ikinci gününde AYT sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) de bugün saat 10.15'te başladı. . Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.

Bugün saat 10:15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi, 13:15'te sona erecek. Son yıllarda olduğu gibi adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.



AYT'nin ardından bugün gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testi oturumu ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.