YKS maratonunun ikinci gününde AYT sınavı başladı
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15'te başlatıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) de bugün saat 10.15'te başladı. . Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.
Bugün saat 10:15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi, 13:15'te sona erecek. Son yıllarda olduğu gibi adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
AYT'nin ardından bugün gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testi oturumu ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.