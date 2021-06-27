YKS maratonunun ikinci gününde AYT sınavı sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Bugün ise ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleştirildi. 10:15'ta başlayan sınav 13:15'te sona erdi.



AYT'nin ardından bugün gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testi oturumu ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.