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YKS maratonunun ikinci gününde AYT sınavı sona erdi

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 13:15'te sona erdi. Günün bir başka oturumu olan Yabancı Dil Sınavı 15:45'te başlayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT)  ile başladı. Bugün ise ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleştirildi. 10:15'ta başlayan sınav 13:15'te sona erdi. 

AYT'nin ardından bugün gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testi oturumu ise 15.45'te başlayacak ve  17.45'te sona erecek.