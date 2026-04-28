YKS sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman erişime açılacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım hızlanırken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak adaylar, hangi okulda ve salonda ter dökeceklerini öğrenmek için yapılacak duyuruyu bekliyor. ÖSYM resmi sitesi zaman zaman ziyaret edilirken "YKS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak" sorusuna cevap aranıyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.