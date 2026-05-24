YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS'nin TYT oturumu 20 Haziran'da AYT ve YDT oturumu ise 21 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav tarihi yaklaşırken en önemli konu sınav giriş belgeleri... Adaylar nerede sınava gireceğini öğrenebilmek için "YKS sınav yerleri belli oldu mu" sorusunu sıklaştırıyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.