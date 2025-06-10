YKS sınav yerleri araması deyim yerindeyse pik yapmış durumda... Yüz binler ÖSYM'nin sınav giriş belgesi duyurusunu yapmasını bekliyor. Sınava sadece 11 gün kaldı ve aramalar dakika dakika gerçekleşiyor. Aylarca süren emeğin karşılığını almak için sınava girecek olanlar ÖSYM'ye sık sık ziyaret ediyor. Herkesin dilinde aynı soru var: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için sınav yerleri açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) genellikle sınavlardan 10 gün önce sınav giriş belgelerini erişime açar. Ancak geçen yıl, sınav yerleri 15 gün önce erişime açılmıştı. Bazı yıllarda ise ÖSYM, beklenenden bir gün önce sabah saatlerinde sürpriz yaparak sınav giriş yerlerini ilan etmişti. Bu yılki beklenti ise ÖSYM'nin merakla beklenen duyuruyu 11 Haziran saat 15.30'da yapması yönünde.

1. Oturum – TYT (Temel Yeterlilik Testi)

Tarih: 21 Haziran 2025 (Cumartesi)

Başlangıç saati: 10:15

Bitiş: 12:30 (süre: 165 dakika)

Kapılar kapanış: 10:00’dan sonra salonlara giriş yapılmaz.

2. Oturum – AYT (Alan Yeterlilik Testleri)

Tarih: 22 Haziran 2025 (Pazar)

Başlangıç saati: 10:15

Bitiş: 13:15 (süre: 180 dakika)

Kapılar kapanış: 10:00’dan sonra salonlara giriş yapılmaz.

3. Oturum – YDT (Yabancı Dil Testi)

Tarih: 22 Haziran 2025 (Pazar)

Başlangıç saati: 15:45

Bitiş: 17:45 (süre: 120 dakika)

Kapılar kapanış: 15:30’dan sonra salonlara giriş yapılmaz.