YKS sınav yerleri için bu tarih öne çıkıyor... 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş belgeleri içi bekleyiş devam ediyor. Bu yıl yine yüz binler geleceklerini tayin edecek sınav için oturumlarda ter dökecek. Güzel bir üniversite için hazırlanan öğrenciler bir yandan da sınava girecekleri yerleri öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle de son düzlüğe girilirken "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl sınav yerleri 15 gün önceden ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde olası tarih 6 Haziran'ı işaret ediyor. Fakat bu tarihler Kurban Bayramı'na denk geldiği için erken veya geç açıklama ihtimali yüksek...

YKS ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.