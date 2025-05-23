YKS sınav yerleri için geri sayım... YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS 2025 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üniversite sınavına bir aydan kısa bir süre kaldı. Adayların gündeminde YKS sınav yerleri var. Bilgi almak adına her gün "YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.

YKS sınav yeleri ne zaman açıklanacak?

23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri tarihi hakkında bir duyuru gelmedi. Geçen yıl sınav yerleri 15 gün önceden ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde olası tarih 6 Haziran'ı işaret ediyor. Fakat bu tarihler Kurban Bayramı'na denk geldiği için erken veya geç açıklama ihtimali yüksek...

YKS ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.