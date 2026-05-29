YKS sınav yerleri için tarih verildi mi? Üniversite sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

Milyonlarca genç için belirleyici bir sınav olan YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecan ve merakla bekleniyor. Sınava hazırlık sürecinin son haftalarına girilirken adayların aklında sınav giriş belgeleri var. Gün geçtikçe sıklaşan soru ise "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.