YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi tarihi belli oldu mu?
YKS başvurularının ardından adaylar zaman zaman sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'den net bir tarih vermemesi nedeniyle aramalar sıkça yapılıyor. İşte muhtemel tarih...
Üniversite adayları 20-21 Haziran tarihlerinde YKS 2026'ya girecekler. Başarılı olan öğrenciler tercih yaparak hayallerini süsleyen bölümlere yerleşecek. Sınav hazırlıkları son sürat devam ederken zaman zaman sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.
YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?
YKS sınav yerlerinin açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. ÖSYM sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.
YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.