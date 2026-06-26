YKS sonuç tarihi: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026 YKS sınavı 20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar kontrollerini yaparken net sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Haftanın son gününde "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...

2026 YKS sonuç tarihi...

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.