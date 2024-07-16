YKS SONUÇLARI SORGULAMA 2024: YKS sonuçları açıklandı... YKS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

"YKS sonuçları açıklandı mı", "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" soruları milyonlarca adayın gündemindeyken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması geldi. YKS sonuçları takvime göre bir gün erken açıklandı. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. 2024-YKS sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden duyuruldu. Peki, YKS sonuçları nereden sorgulanır? Üniversite sonuçları nasıl öğrenilir? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024 YKS sonuçları için kameraların karşısına geçerek milyonlarca üniversite adayının beklediği haberi duyurdu. Ersoy, YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini, 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladıklarını belirtti.

ÖSYM Başkanı, ayrıca YKS şampiyonlarını da açıkladı. Ersoy, "Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

ÖSYM Başkanı'ndan adaylara uyarı

Ersoy, sonucu öğrenen adayların aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar üniversite sonuçları sorgulama ekranına girmemelerini istedi.

Adaylar ayrıca, YKS'de iptal edilen soru olup olmadığını da merak ediyor. ÖSYM Başkanı, YKS'nin 3 oturumunda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi.

TYT Türkçe ve sosyal bilimlerde kadın adaylar daha başarılı

ÖSYM Başkanı Ersoy ayrıca, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de açıklama yaptı. Başkan Ersoy, "TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizcede erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Adaylar “YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilir. YKS sonuçları 2024 ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite adayları tercihlerini yapabilecek. ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.

YKS birincileri belli oldu

2024-YKS sonuçlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç birinci oldu.

AYT Eşit Ağırlık alanında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, Sayısal alanda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, Sözel alanda Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci çıktı.

2024-YKS sonuçlarına göre, Yabancı Dil Testi İngilizcede İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Almancada İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Fransızcada İstanbul Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, Arapçada İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Rusçada Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar birinci oldu.

YÖK Başkanı Özvar'dan 2024-YKS için tercih önerisi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "2024-YKS" sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, adaylara, "Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır" önerisinde bulundu.

Özvar, adaylara, tercihlerini yaparken ilgi alanlarına ve yeteneklerine en uygun programlara yönelmelerini tavsiye ederek şunları kaydetti:

"Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir."