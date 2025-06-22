YKS soruları açıklandı! 2025 YKS'nin (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarı eşime açıldı...
YKS soruları ve cevapları için bugün yoğun bir mesai harcandı. 2025 üniversite sınavına girenler gün boyu soru ve cevap anahtarına ulaşmaya çalıştı. Müjdeli haber az önce geldi. ÖSYM son dakika açıklamasında "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" diye belirtti. Şimdi yüz binler yaptıkları neti hesaplamak için kitapçığa ulaşmaya çalışıyor.
2025 YKS soruları ve cevapları açıklandı! ÖSYM son dakika duyurusu yaparak "21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’na 22 Haziran 2024 tarihinden itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir" diye belirtti. Bu flaş gelişme sonrası yüz binler netlerini hesaplamak için kurumun resmi sitesine akın etti.
2025-YKS (TYT,AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2025 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.