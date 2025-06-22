2025 YKS soruları ve cevapları açıklandı! ÖSYM son dakika duyurusu yaparak "21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’na 22 Haziran 2024 tarihinden itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir" diye belirtti. Bu flaş gelişme sonrası yüz binler netlerini hesaplamak için kurumun resmi sitesine akın etti.

2025-YKS (TYT,AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayınız

YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2025 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.