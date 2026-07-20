YKS TABAN PUANLARI: 2025 Ön lisans (2 yıllık) - lisans (4 yıllık) üniversite taban puanları ve kontenjanları

Üniversite sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS sonuçlarının ilanı ile birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları araştırılacak. Adaylar bu veriler ile birlikte kendisine en uygun programı seçecek. İşte bir önceki yılın YKS taban puanları...

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2025 ilk 10 devlet üniversitesi taban puanları.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13

Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05

Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12

Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40

İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85

Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20

Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60

Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45