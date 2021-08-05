YKS tercih işlemleri başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin internet sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından 20 Ağustos'a kadar yapabilecek
AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.