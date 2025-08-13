YKS tercih sonuç tarihi belli mi? 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuç tarihi henüz bilinmiyor. Bu nedenle üniversite adayları özellikle son günde aramalarını yoğunlaştırdı. Bilgi almak adına sıkça gelen soruların başında "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 yılı takviminde, YKS tercih sonuç tarihine yer verilmedi. Geçen yıl, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.