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YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

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