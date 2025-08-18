YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
Yeni haftanın ilk gününde yüz binlerin gündemini YKS tercih sonuçları oluşturuyor. 13 Ağustos'ta biten işlemlerin ardından sonuç tarihi bilgisine yer verilmemesi sebebiyle aramalar her geçen dakika artıyor. Konuya dair fikir edinmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
YKS tercih sonuçları, üniversite adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yeni hafta ile birlikte umutlar iyice artmış durumda... ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite tercih sonuç tarihine ilişkin ÖSYM'den açıklama henüz yok. 2024 yılında, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta bitmiş ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi öngörülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.