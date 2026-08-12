YKS tercih sonuçları için muhtemel tarih... 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alındı. Adaylar, gönüllerinde yatan üniversiteyi ve bölümü işaretledi. Şimdi bambaşka bir heyecan başladı. Üniversite adayları ÖSYM'nin geçeceği sonuç duyurusuna kilitlendi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 üniversite tercih sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM'den duyuru gelmedi. 2025 yılında tercihler 13 Ağustos2ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2026 yılı YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.