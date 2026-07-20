YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercih tarihleri belli mi?

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Üniversite sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar 22 Temmuz'u beklerken bir yandan da tercih tarihi araması yapılıyor. İşlem tarihlerini öğrenmek isteyenler "YKS tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruyor.

2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercih tarihlerini ÖSYM açıklamadı. Geçen yılki süreç tekrarlarsa 3 Ağustos'ta 2026 YKS tercihlerinin başlaması beklenir.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.