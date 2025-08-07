YKS (üniversite) tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemlerinin bitmesine çok az bir süre kaldı. Adayların çoğunluğu 7 gün içinde tercih işlemlerini tamamladı sonuçları bekliyor. Hala başvuruda bulunmayanlar ise "YKS tercihleri ne zaman bitiyor" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...

YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercih işlemleri 1 Ağustos'ta başlarken ÖSYM'nin belirlediği takvime göre son gün 13 Ağustos ilan edildi.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Resmi kurumlardan YKS tercih sonuç tarihi duyurulmadı. 2024'te uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir.