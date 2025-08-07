YKS (üniversite) tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 Ağustos 2025 tarihinde başlayan YKS tercihleri devam ediyor. Üniversite adayları işlemlerini sürdürürken henüz tercih yapmayanlar ise son tarihi merak ediyor. Öte yandan "YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da epey hızlanmış durumda...
YKS tercih işlemlerinin bitmesine çok az bir süre kaldı. Adayların çoğunluğu 7 gün içinde tercih işlemlerini tamamladı sonuçları bekliyor. Hala başvuruda bulunmayanlar ise "YKS tercihleri ne zaman bitiyor" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...
YKS tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS tercih işlemleri 1 Ağustos'ta başlarken ÖSYM'nin belirlediği takvime göre son gün 13 Ağustos ilan edildi.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Resmi kurumlardan YKS tercih sonuç tarihi duyurulmadı. 2024'te uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir.