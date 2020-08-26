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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, 57 bin 56 kontenjan boş kaldı

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, 57 bin 56 kontenjan boş kaldı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

Yerleştirme sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandıYKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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