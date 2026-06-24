YKS'de hatalı soru tartışması: Nermin mi Neriman mı

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YKS sonrası edebiyat testindeki bir soruda 'Handan' romanındaki karakterin isminin 'Neriman' yerine 'Nermin' olarak yazılması tartışma yarattı. Sosyal medyada sınava giren pek çok kişi 'kafa karışıklığı' yarattığı için sorunun iptal edilmesini isterken, matematik testinde de bir sorunun hatalı olduğu öne sürüldü.

Nermin mi Neriman mı

Türk Dili ve Edebiyatı testinde Halide Edib Adıvar'ın Handan kitabıyla ilgili bir soruda karakterin adı Neriman olmasına rağmen Nermin olarak yazıldı. Bu yanlışın sorunun bilimselliğine gölge düşürdüğünü ve ‘Nermin’ karakterinin farklı kitaplarda da kullanıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları sorunun iptalini isteyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ancak eğitimciler söz konusu soruda Refik Cemal karakteri de geçtiği için iptal ihtimalini düşük görüyor.

Matematik testi ikiye böldü

Matematik testinde de "Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma" sorusu hatalı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Bazı eğitimciler ÖSYM'nin açıkladığı cevabın doğru olmadığını söyleyerek sorunun iptalini istedi.