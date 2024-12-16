Yoğun bakımda olan Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında açıklama

Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. Tedavinin sürdüğü hastanenin başhekimi Sumur Gazezoğlu, Ferdi Tayfur'un genel durum bozukluğu ve nabzın azalması sonucu hastanelerine sevk edildiğini ve tedavi altına alındığını söyledi.

"Hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunların üzerine, hastanın genel düşkünlük durumunun ortaya çıkması hepimiz için ciddiye alınabilecek bir sonuçtu" diyen Gazezoğlu "Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık. Sizlere güzel haberlerini vereceğimize söz verdim. Onun da hepinize selamları var. İnşallah 1-2 güne kadar yoğun bakımdan normal odaya alıp birkaç gün içinde de taburcu ederiz" diye konuştu.

79 yaşındaki sanatçının 15 gün önce beyin damarına stent takılmış ve 4 gün önce de taburcu edilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.