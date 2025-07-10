Yoğun bakımda tedavi gören Murat Çalık, anjiyoya alındı

Akut lösemi hastası olan ve tutuklandıktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık, birkaç gün önce girdiği ameliyatın ardından dün cezaevinde fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören Çalık'ın anjiyoya alındığı öğrenildi.

Tutuksuz yargılanma talebi reddedilmişti

Cezaevinde 18 kilo veren ve hastalığının nüksetme riski bulunan Çalık'ın tutuksuz yargılama talebi reddedilmişti.

Çalık'ın avukatlarınca paylaşılan ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık raporunda, Çalık'ın kan kanserine işaret eden hücrelerinin sınır değerde olduğu, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı, enfeksiyonlara yakalanma ve ağır ateşli hastalıklar geçirme riskinin arttığı belirtilmişti.